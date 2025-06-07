Гол Куликова и 42 сейва Бобровского помогли «Флориде» победить во втором матче «Эдмонтон»

В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ).

Дублем у «Флориды» отметился Брэд Маршан (включая решающий гол во втором овертайме). Также в составе победителей отличились Сэм Беннетт, Сет Джонс и Дмитрий Куликов. У хозяев голы забили Эвандер Кейн, Эван Бушар, Леон Драйзайтль и Кори Перри, отличившийся за 18 секунд до окончания третьего периода.

Российский голкипер южан Сергей Бобровский отметился в этой встрече 42 сейвами.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Третий матч пройдёт 10 июня в Санрайзе.

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