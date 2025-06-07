Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз — Флорида Пантерз, результат матча 7 июня 2025, счёт 4:5 ОТ, второй матч финала плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

Гол Куликова и 42 сейва Бобровского помогли «Флориде» победить во втором матче «Эдмонтон»
Комментарии

В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ).

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Уолман, Макдэвид) – 59:42     4:5 Маршан (Лунделль) – 88:05    

Дублем у «Флориды» отметился Брэд Маршан (включая решающий гол во втором овертайме). Также в составе победителей отличились Сэм Беннетт, Сет Джонс и Дмитрий Куликов. У хозяев голы забили Эвандер Кейн, Эван Бушар, Леон Драйзайтль и Кори Перри, отличившийся за 18 секунд до окончания третьего периода.

Российский голкипер южан Сергей Бобровский отметился в этой встрече 42 сейвами.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Третий матч пройдёт 10 июня в Санрайзе.

Сетка плей-офф НХЛ—2025
Календарь плей-офф НХЛ—2025
Материалы по теме
«Флорида» легально обходит потолок зарплат? НХЛ пора взяться за безналоговые штаты
«Флорида» легально обходит потолок зарплат? НХЛ пора взяться за безналоговые штаты

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android