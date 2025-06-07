Маршан высмеял рост Арвидссона во время второго матча «Эдмонтона» и «Флориды»

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан вступил в полемику с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Виктором Арвидссоном во время второго матча финальной серии Кубка Стэнли, который проходит в эти минуты.

Во время вбрасывания в центральном круге хоккеисты обменялись нелицеприятными репликами, а Маршан даже указал своему оппоненту на его скромный рост.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео типичного поведения Брэда Маршана:

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Также в этой встрече 37-летний Маршан отметился заброшенной шайбой. У 32-летнего Арвидссона — результативная передача.

На данный момент в матче позади основное время, счёт 4:4. «Нефтяники» спаслись за 18 секунд до окончания третьего периода. Первый матч серии остался за «Эдмонтоном» (4:3 ОТ).