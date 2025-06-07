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Маршан высмеял рост Арвидссона во время второго матча «Эдмонтона» и «Флориды»

Маршан высмеял рост Арвидссона во время второго матча «Эдмонтона» и «Флориды»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан вступил в полемику с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Виктором Арвидссоном во время второго матча финальной серии Кубка Стэнли, который проходит в эти минуты.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
4 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 59:42    

Во время вбрасывания в центральном круге хоккеисты обменялись нелицеприятными репликами, а Маршан даже указал своему оппоненту на его скромный рост.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео типичного поведения Брэда Маршана:

ВИДЕО

Также в этой встрече 37-летний Маршан отметился заброшенной шайбой. У 32-летнего Арвидссона — результативная передача.

На данный момент в матче позади основное время, счёт 4:4. «Нефтяники» спаслись за 18 секунд до окончания третьего периода. Первый матч серии остался за «Эдмонтоном» (4:3 ОТ).

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