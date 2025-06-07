«Флорида» установила исторический рекорд Кубка Стэнли по необычному показателю

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли—2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». На данный момент идёт первый овертайм, счёт 4:4.

Таким образом, этот выездной матч стал девятым для «Флориды» в текущем плей-офф, в котором «Пантерз» забросили минимум четыре шайбы. Южане вышли на чистое первое место в истории Кубка Стэнли по количеству аналогичных матчей в рамках одного плей-офф, опередив «Вашингтон Кэпиталз» (восемь в Кубке Стэнли—2018).

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Эдмонтона». «Пантерз» являются действующими обладателями Кубка Стэнли. В финале прошлогоднего розыгрыша «Флорида» обыграла в серии всё тот же «Эдмонтон» (4-3).