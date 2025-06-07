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«Флорида» установила исторический рекорд Кубка Стэнли по необычному показателю

«Флорида» установила исторический рекорд Кубка Стэнли по необычному показателю
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли—2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». На данный момент идёт первый овертайм, счёт 4:4.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
4 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 59:42    

Таким образом, этот выездной матч стал девятым для «Флориды» в текущем плей-офф, в котором «Пантерз» забросили минимум четыре шайбы. Южане вышли на чистое первое место в истории Кубка Стэнли по количеству аналогичных матчей в рамках одного плей-офф, опередив «Вашингтон Кэпиталз» (восемь в Кубке Стэнли—2018).

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Эдмонтона». «Пантерз» являются действующими обладателями Кубка Стэнли. В финале прошлогоднего розыгрыша «Флорида» обыграла в серии всё тот же «Эдмонтон» (4-3).

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