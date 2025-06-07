Маршан забил 2-й в карьере гол в меньшинстве в финале. Первый был в этот же день в КС-2011

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан отметился голом в меньшинстве во втором периоде второго матча финальной серии Кубка Стэнли—2025 с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты на домашней арене канадской команды.

Этот гол стал вторым в карьере канадца в финалах Кубка Стэнли, забитым в момент, когда у соперника численное преимущество. Примечательно, что первый аналогичный гол Маршан забил в этот же самый день — 7 июня 2011 года, когда его «Бостон Брюинз» играл третий матч финала с «Ванкувер Кэнакс».

Всего в текущем плей-офф на счету 37-летнего Маршана, с учётом этой игры, 19 матчей и 16 (6+10) очков.

На данный момент в матче идёт первый овертайм, счёт 4:4. «Эдмонтон» впереди в серии 1-0.