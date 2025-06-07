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Маршан забил 2-й в карьере гол в меньшинстве в финале. Первый был в этот же день в КС-2011

Маршан забил 2-й в карьере гол в меньшинстве в финале. Первый был в этот же день в КС-2011
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Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан отметился голом в меньшинстве во втором периоде второго матча финальной серии Кубка Стэнли—2025 с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты на домашней арене канадской команды.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
4 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 59:42    

Этот гол стал вторым в карьере канадца в финалах Кубка Стэнли, забитым в момент, когда у соперника численное преимущество. Примечательно, что первый аналогичный гол Маршан забил в этот же самый день — 7 июня 2011 года, когда его «Бостон Брюинз» играл третий матч финала с «Ванкувер Кэнакс».

Всего в текущем плей-офф на счету 37-летнего Маршана, с учётом этой игры, 19 матчей и 16 (6+10) очков.

На данный момент в матче идёт первый овертайм, счёт 4:4. «Эдмонтон» впереди в серии 1-0.

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