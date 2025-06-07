Видео: эффектный сейв Бобровского не дал Драйзайтлю поразить пустой угол ворот «Флориды»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отметился эффектным спасением за минуту до окончания третьего периода второго матча финальной серии Кубка Стэнли—2025 с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты.
При счёте 4:3 в пользу своей команды россиянин мастерски сыграл на перемещении, не позволив поразить пустой угол своих ворот звёздному немецкому нападающему «нефтяников» Леону Драйзайтлю.
«Чемпионат предлагает посмотреть видео красивого эпизода с участием Бобровского:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Тем не менее, хозяевам всё же удалось сравнять счёт за 18 секунд до окончания третьей 20-минутки.
Всего в текущем плей-офф на счету 36-летнего россиянина, без учёта этой игры, 18 матчей, в которых он отражал 91,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,17 и трёх шат-аутах.
На данный момент в матче позади первый овертайм, счёт 4:4. «Эдмонтон» ведёт в серии 1-0.
- 7 июня 2025
-
07:20
-
07:09
-
06:50
-
06:30
-
06:18
-
05:45
-
05:31
-
05:19
-
04:58
-
04:34
-
04:18
-
04:03
-
03:51
-
03:33
-
03:28
-
00:00
- 6 июня 2025
-
23:33
-
23:06
-
22:42
-
22:24
-
22:00
-
21:27
-
21:09
-
20:33
-
20:06
-
19:28
-
18:51
-
18:31
-
18:18
-
18:06
-
17:33
-
17:16
-
16:42
-
16:18
-
15:47