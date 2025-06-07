Видео: эффектный сейв Бобровского не дал Драйзайтлю поразить пустой угол ворот «Флориды»

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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отметился эффектным спасением за минуту до окончания третьего периода второго матча финальной серии Кубка Стэнли—2025 с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты.

При счёте 4:3 в пользу своей команды россиянин мастерски сыграл на перемещении, не позволив поразить пустой угол своих ворот звёздному немецкому нападающему «нефтяников» Леону Драйзайтлю.

«Чемпионат предлагает посмотреть видео красивого эпизода с участием Бобровского:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Тем не менее, хозяевам всё же удалось сравнять счёт за 18 секунд до окончания третьей 20-минутки.

Всего в текущем плей-офф на счету 36-летнего россиянина, без учёта этой игры, 18 матчей, в которых он отражал 91,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,17 и трёх шат-аутах.

На данный момент в матче позади первый овертайм, счёт 4:4. «Эдмонтон» ведёт в серии 1-0.