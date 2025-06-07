Макдэвид обошёл Александра Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли

28-летний звёздный канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во втором матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз», проходящем на данный момент, сделал три результативные передачи и вписал своё имя в историю.

Теперь на его счету 148 очков (43+105) в истории Кубка Стэнли. Таким образом, он по данному показателю обошёл звёздного российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, у которого 147 очков.

Теперь Макдэвид делит 33-е место в списке лучших бомбардиров с Брайаном Проппом.

На момент написания новости в матче идёт второй овертайм, счёт равный — 4:4.

Коннор Макдэвид поддерживает форму, приседая с собакой