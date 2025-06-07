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Макдэвид обошёл Александра Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли

Макдэвид обошёл Александра Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли
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28-летний звёздный канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во втором матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз», проходящем на данный момент, сделал три результативные передачи и вписал своё имя в историю.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Уолман, Макдэвид) – 59:42     4:5 Маршан (Лунделль) – 88:05    

Теперь на его счету 148 очков (43+105) в истории Кубка Стэнли. Таким образом, он по данному показателю обошёл звёздного российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, у которого 147 очков.

Теперь Макдэвид делит 33-е место в списке лучших бомбардиров с Брайаном Проппом.

На момент написания новости в матче идёт второй овертайм, счёт равный — 4:4.

Коннор Макдэвид поддерживает форму, приседая с собакой

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