Впервые с 2020 года матч финальной серии Кубка Стэнли ушёл во второй овертайм

В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ).

Таким образом, это первый матч финальной серии с 2020 года, в котором для определения победителя понадобилось более одного овертайма. Тогда такое случилось в пятом матче между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Примечательно, что в той игре победную шайбу «звёзд» во втором овертайме забросил Кори Перри, который сравнял счёт за 18 секунд до окончания третьего периода сегодняшней встречи.

На данный момент счёт в серии 1-1. Третий матч данного противостояния пройдёт 10 июня в Санрайзе.

Напомним, «Пантерз» являются действующими обладателями Кубка Стэнли. В финале прошлогоднего розыгрыша «Флорида» обыграла в серии всё тот же «Эдмонтон» (4-3).