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Впервые с 2020 года матч финальной серии Кубка Стэнли ушёл во второй овертайм

Впервые с 2020 года матч финальной серии Кубка Стэнли ушёл во второй овертайм
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В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ).

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Уолман, Макдэвид) – 59:42     4:5 Маршан (Лунделль) – 88:05    

Таким образом, это первый матч финальной серии с 2020 года, в котором для определения победителя понадобилось более одного овертайма. Тогда такое случилось в пятом матче между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Примечательно, что в той игре победную шайбу «звёзд» во втором овертайме забросил Кори Перри, который сравнял счёт за 18 секунд до окончания третьего периода сегодняшней встречи.

На данный момент счёт в серии 1-1. Третий матч данного противостояния пройдёт 10 июня в Санрайзе.

Напомним, «Пантерз» являются действующими обладателями Кубка Стэнли. В финале прошлогоднего розыгрыша «Флорида» обыграла в серии всё тот же «Эдмонтон» (4-3).

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