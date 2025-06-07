Видео: эмоции Маршана и «Флориды» после победного гола «Эдмонтону» во втором овертайме

В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ). Победную шайбу гостей в этой встрече забросил нападающий Брэд Маршан.

В этой встрече 37-летний Маршан оформил дубль, также забросив шайбу в меньшинстве во втором периоде.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео победной шайбы и эмоции игроков «Флориды» от победы в этой встрече:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем плей-офф на счету Маршана 17 (7+10) очков в 19 играх.

На данный момент счёт в серии 1-1. Третий матч данного противостояния пройдёт 10 июня в Санрайзе.