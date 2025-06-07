Макдэвид признан третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Флорида». Маршан — первой

В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ). После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его участников.

Первой звездой признан канадский форвард «Флориды» Брэд Маршан, на счету которого в данной встрече две заброшенные шайбы. Второй звездой стал канадский защитник «Ойлерз» Эван Бушар, у которого гол и две результативные передачи.

Третья звезда — ещё один игрок «Эдмонтона», форвард Коннор Макдвид, на счету которого три результативные передачи.

Счёт в серии игр стал равный, 1-1.

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