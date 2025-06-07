Брэд Маршан сравнялся с Патриком Кейном и Кори Перри по голам в овертаймах в плей-офф

В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли—2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ). Победную шайбу гостей в этой встрече забросил нападающий Брэд Маршан. Для него этот гол стал уже пятым за карьеру в овертаймах плей-офф НХЛ, что позволило ему сравняться по этому показателю в истории лиги с Гленном Андерсоном, Патриком Кейном, Кори Перри и Картером Вераге и выйти на третье место.

Лидером всех времён по голам в овертаймах в Кубке Стэнли является Джо Сакик (8). Второе место занимает Морис Ришар (6).

Напомним, в сегодняшней встрече 37-летний Маршан оформил дубль, также забросив шайбу в меньшинстве во втором периоде.

Всего в текущем плей-офф на счету канадского форварда 17 (7+10) очков в 19 играх.

На данный момент счёт в серии 1-1. Третий матч данного противостояния пройдёт 10 июня в Санрайзе.