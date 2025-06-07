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Брэд Маршан сравнялся с Патриком Кейном и Кори Перри по голам в овертаймах в плей-офф

Брэд Маршан сравнялся с Патриком Кейном и Кори Перри по голам в овертаймах в плей-офф
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В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли—2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ). Победную шайбу гостей в этой встрече забросил нападающий Брэд Маршан. Для него этот гол стал уже пятым за карьеру в овертаймах плей-офф НХЛ, что позволило ему сравняться по этому показателю в истории лиги с Гленном Андерсоном, Патриком Кейном, Кори Перри и Картером Вераге и выйти на третье место.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Уолман, Макдэвид) – 59:42     4:5 Маршан (Лунделль) – 88:05    

Лидером всех времён по голам в овертаймах в Кубке Стэнли является Джо Сакик (8). Второе место занимает Морис Ришар (6).

Напомним, в сегодняшней встрече 37-летний Маршан оформил дубль, также забросив шайбу в меньшинстве во втором периоде.

Всего в текущем плей-офф на счету канадского форварда 17 (7+10) очков в 19 играх.

На данный момент счёт в серии 1-1. Третий матч данного противостояния пройдёт 10 июня в Санрайзе.

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