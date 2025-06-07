Коннор Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки, Горди Хоу и Фила Эспозито в плей-офф

28-летний звёздный канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во втором матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз» сделал три результативные передачи и снова вписал своё имя в историю лиги.

Макдэвид стал лишь шестым игроком в истории НХЛ, который сделал 3+ результативные передачи в матче финальной серии несколько раз (2). Ранее подобное достижение покорялось Уэйну Гретцки (4), Горди Хоу (3), Филу Эспозито, Берни Джеффриону и Дагу Харви (2).

Напомним, «Флорида» обыграла «Эдмонтон» после овертайма со счётом 5:4.

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