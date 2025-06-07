Коннор Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки, Горди Хоу и Фила Эспозито в плей-офф
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28-летний звёздный канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во втором матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз» сделал три результативные передачи и снова вписал своё имя в историю лиги.
НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp) 1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39 2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19 2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37 3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp) 3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23 3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh) 4:4 Перри (Уолман, Макдэвид) – 59:42 4:5 Маршан (Лунделль) – 88:05
Макдэвид стал лишь шестым игроком в истории НХЛ, который сделал 3+ результативные передачи в матче финальной серии несколько раз (2). Ранее подобное достижение покорялось Уэйну Гретцки (4), Горди Хоу (3), Филу Эспозито, Берни Джеффриону и Дагу Харви (2).
Напомним, «Флорида» обыграла «Эдмонтон» после овертайма со счётом 5:4.
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