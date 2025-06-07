Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 7 июня 2025 года

7 июня в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день Кубка Стэнли сезона-2024/2025. В рамках финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 7 июня:

«Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз» — 4:5 ОТ.

Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги выглядит так:

«Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз» — 1-1.

Третья игра финала состоится 10 июня. Отметим, что решающая седьмая игра финала Кубка Стэнли — 2025 пройдёт с 20 на 21 июня мск (при необходимости).