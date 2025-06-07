Маршан повторил необычное достижение форварда «Эдмонтона» 19-летней давности

В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли—2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ, 1-1). Победную шайбу гостей в этой встрече забросил нападающий Брэд Маршан.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Маршан стал первым игроком с 2006 года, кто забил в меньшинстве и в равных составах в матче финальной серии Кубка Стэнли. 19 лет назад таким достижением отметился нападающий «Ойлерз» Фернандо Пизани. Ранее в меньшинстве и в равных составах в финальном матче забивали Стив Айзерман (1998), Ред Беренсон (1968) и Боб Пулфорд (1964).