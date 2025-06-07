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Маршан повторил необычное достижение форварда «Эдмонтона» 19-летней давности

Маршан повторил необычное достижение форварда «Эдмонтона» 19-летней давности
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В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли—2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ, 1-1). Победную шайбу гостей в этой встрече забросил нападающий Брэд Маршан.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Уолман, Макдэвид) – 59:42     4:5 Маршан (Лунделль) – 88:05    

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Маршан стал первым игроком с 2006 года, кто забил в меньшинстве и в равных составах в матче финальной серии Кубка Стэнли. 19 лет назад таким достижением отметился нападающий «Ойлерз» Фернандо Пизани. Ранее в меньшинстве и в равных составах в финальном матче забивали Стив Айзерман (1998), Ред Беренсон (1968) и Боб Пулфорд (1964).

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