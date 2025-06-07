Главный тренер «Эдмонтона» высказался о поражении во втором овертайме от «Флориды»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал поражение своей команды во втором матче финальной серии Кубка Стэнли—2025 с «Флоридой Пантерз» (4:5 ОТ). «Нефтяники» пропустили решающий гол во втором овертайме.

«После того, как ты выиграл первый матч, ты расстраиваешься, что не смог продолжить в том же духе и взять второй, но мы отправимся на выезд в хорошем расположении духа. Нам комфортно играть в гостях», — сказал Ноблох на пресс-конференции.

На данный момент счёт в серии 1-1. Третий матч данного противостояния пройдёт 10 июня в Санрайзе.

Напомним, нынешний финал Кубка Стэнли стал полным повторением прошлогоднего. В 2024 году победу одержала «Флорида», выиграв серию со счётом 4-3.