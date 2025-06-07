Вратарь «Флориды» Бобровский обошёл Туукку Раска по победам в Кубке Стэнли

В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ, 1-1).

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отметился в этой встрече 42 сейвами и одержал свою 58-ю победу в рамках Кубка Стэнли. Вратарь вышел на 18-е место по данному показателю в истории НХЛ, обойдя Туукку Раска. Среди голкиперов вне Северной Америки Бобровский занимает четвёртое место, уступая Андрею Василевскому (67), Доминику Гашеку (65) и Хенрику Лундквисту (61).

Если «Флорида» с Бобровским в составе станет обладателем Кубка Стэнли — 2025, Сергей поднимется на 15-ю строчку по победам среди вратарей в плей-офф.