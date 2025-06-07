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«Флорида» установила рекорд клуба по гостевым победам в Кубке Стэнли

«Флорида» установила рекорд клуба по гостевым победам в Кубке Стэнли
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В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ, 1-1).

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Уолман, Макдэвид) – 59:42     4:5 Маршан (Лунделль) – 88:05    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Флорида» одержала девятую гостевую победу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и установила рекорд клуба. Рекорд НХЛ по данному показателю делят пять клубов: «Нью-Джерси Дэвилз» (сезоны-1994/1995, 1999/2000), «Калгари Флэймз» (2003/2004), «Лос-Анджелес Кингз» (2011/2012), «Вашингтон Кэпиталз» (2017/2018) и «Сент-Луис Блюз» (2018/2019).

Напомним, третья игра финала Кубка Стэнли — 2025 состоится 10 июня.

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