Сергей Бобровский установил рекорд финальных серий Кубка Стэнли среди вратарей
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал первым голкипером в истории Национальной хоккейной лиги, которому дважды на старте финальной серии Кубка Стэнли удалось отразить 40 и более бросков. В двух первых играх серии с «Эдмонтон Ойлерз» Бобровский сделал по 42 сейва.
В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ, 1-1).
НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp) 1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39 2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19 2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37 3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp) 3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23 3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh) 4:4 Перри (Уолман, Макдэвид) – 59:42 4:5 Маршан (Лунделль) – 88:05
Напомним, ранее стало известно, что Сергей одержал свою 58-ю победу в рамках Кубка Стэнли и вышел на 18-е место по данному показателю в истории НХЛ, обойдя Туукку Раска.
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