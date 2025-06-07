Сергей Бобровский установил рекорд финальных серий Кубка Стэнли среди вратарей

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал первым голкипером в истории Национальной хоккейной лиги, которому дважды на старте финальной серии Кубка Стэнли удалось отразить 40 и более бросков. В двух первых играх серии с «Эдмонтон Ойлерз» Бобровский сделал по 42 сейва.

В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ, 1-1).

Напомним, ранее стало известно, что Сергей одержал свою 58-ю победу в рамках Кубка Стэнли и вышел на 18-е место по данному показателю в истории НХЛ, обойдя Туукку Раска.