«Она из тех, на кого нужно надеть намордник». Маршан — о реакции своей мамы на гол

Канадский нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан прокомментировал реакцию своей мамы на гол в овертайме второго матча финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз».

«Она из тех, на кого нужно надеть намордник (смеётся). Она очень заводится во время игр», — заявил Маршан на пресс-конференции после матча.

Фото: Кадр из трансляции

В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ, 1-1). Победную шайбу гостей в этой встрече забросил Брэд Маршан, который стал первым игроком с 2006 года, кто забил в меньшинстве и в равных составах в матче финальной серии Кубка Стэнли.