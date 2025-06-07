«Сибирь» представила тренерский штаб на сезон-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба. К команде присоединился Альберт Лещёв, который займет позицию ассистента главного тренера. Специалист в декабре 2019 года вошёл в систему СКА, став старшим тренером «СКА-1946», затем перешёл на должность главного тренера команды. С 2021 года работал в тренерском штабе СКА.

Тренерский штаб клуба выглядит следующим образом:

Главный тренер – Вадим Епанчинцев;

Ассистент главного тренера – Ярослав Люзенков;

Ассистент главного тренера – Альберт Лещёв;

Тренер вратарей – Егор Подомацкий;

Тренер по физической подготовке – Алексей Войтюк;

Видеотренер – Игнат Савенок;

Видеотренер – Никита Капкайкин.