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«Сибирь» представила тренерский штаб на сезон-2025/2026

«Сибирь» представила тренерский штаб на сезон-2025/2026
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«Сибирь» представила тренерский штаб на сезон-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба. К команде присоединился Альберт Лещёв, который займет позицию ассистента главного тренера. Специалист в декабре 2019 года вошёл в систему СКА, став старшим тренером «СКА-1946», затем перешёл на должность главного тренера команды. С 2021 года работал в тренерском штабе СКА.

Тренерский штаб клуба выглядит следующим образом:

Главный тренер – Вадим Епанчинцев;
Ассистент главного тренера – Ярослав Люзенков;
Ассистент главного тренера – Альберт Лещёв;
Тренер вратарей – Егор Подомацкий;
Тренер по физической подготовке – Алексей Войтюк;
Видеотренер – Игнат Савенок;
Видеотренер – Никита Капкайкин.

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