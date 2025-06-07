«Легко не будет». Драйзайтль — о поражении «Эдмонтона» от «Флориды» во втором матче финала
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о поражении во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».
НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp) 1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39 2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19 2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37 3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp) 3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23 3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh) 4:4 Перри (Уолман, Макдэвид) – 59:42 4:5 Маршан (Лунделль) – 88:05
«Это две действительно хорошие команды. Легко не будет. Нам нужно перегруппироваться и быть готовыми к третьей игре. Нет времени, чтобы долго думать о поражении. Конечно, это неприятно, но нам нужно двигаться дальше», — приводит слова Драйзайтля Sportsnet.
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ, 1-1). Третья игра финала Кубка Стэнли — 2025 состоится 10 июня.
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