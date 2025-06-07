«Легко не будет». Драйзайтль — о поражении «Эдмонтона» от «Флориды» во втором матче финала

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о поражении во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«Это две действительно хорошие команды. Легко не будет. Нам нужно перегруппироваться и быть готовыми к третьей игре. Нет времени, чтобы долго думать о поражении. Конечно, это неприятно, но нам нужно двигаться дальше», — приводит слова Драйзайтля Sportsnet.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» во втором овертайме потерпел поражение от «Флориды Пантерз» (4:5 ОТ, 1-1). Третья игра финала Кубка Стэнли — 2025 состоится 10 июня.