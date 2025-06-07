Представитель Овечкина рассказал, где форвард «Вашингтона» проведёт летний отпуск

Агент Глеб Чистяков, являющийся представителем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, рассказал, что нападающий проведёт летний отпуск с семьёй в Турции.

«Сегодня Александр вместе со своей семьёй улетает в Турцию на запланированный отдых после напряжённого сезона в НХЛ», – сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, хоккеист прилетел в Россию 24 мая. В среду, 4 июня, Овечкин посетил здание Совета Федерации РФ и встретился с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

6 апреля 2025 года Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги и став лучшим снайпером в истории НХЛ.