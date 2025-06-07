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«Сейчас новая цель — тысячная шайба». Дацюк — об Овечкине в НХЛ

«Сейчас новая цель — тысячная шайба». Дацюк — об Овечкине в НХЛ
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк высказался о возможности российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина забить 1000-й гол в НХЛ.

«Я думаю, что все будут ожидать, когда он забьёт тысячную шайбу. Сейчас было событие, теперь цель следить за этим отпала. Сейчас новая цель — тысячная шайба», — приводит слова Дацюка ТАСС.

Напомним, 6 апреля 2025 года Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги и став лучшим снайпером в истории НХЛ.
Ранее агент Глеб Чистяков, являющийся представителем Александра Овечкина в России, рассказал, где нападающий проведёт летний отпуск.

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