«Демидов из «Монреаля» не приедет». Экс-игрок СКА о желании Ларионова вернуть Ивана в КХЛ

Бывший защитник СКА Максим Кузнецов оценил желание главного тренера армейского клуба Игоря Ларионова вернуть нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в стан команды с берегов Невы с помощью аренды.

— Я думаю, что Демидов не приедет. Он уехал, неплохо сыграл в плей-офф НХЛ. Наверное, не так ярко, как все этого хотели. Если его отправят в фарм-клуб, то он вернётся. Но я думаю, что он будет играть за «Монреаль». Для Демидова было бы лучше два сезона поиграть на взрослом уровне. В КХЛ он ярко себя проявил, но я не думаю, что он вернётся.

– Насколько это было бы хорошо для Демидова?

– Как я уже сказал, в КХЛ он здорово сыграл. Сыграть тут ещё год… Но вдруг он потом не пойдёт в НХЛ? Хотя с Игорем Николаевичем сложно говорить, что не пойдёт. Он любит игровиков. Демидов уже и в НХЛ успел сыграть. Если он действительно будет играть там, то он не приедет. Я думаю, что для самого Демидова особой разницы нет, где он будет проводить второй год во взрослой лиге: там или у нас здесь, — цитирует Кузнецова «Спорт день за днём».