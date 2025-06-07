«Победа Саши — общая победа народа России». Сергачёв — о рекорде Овечкина в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник клуба НХЛ «Юта» Михаил Сергачёв прокомментировал рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в лиге.

— Кто может побить рекорд Овечкина?

— Я думаю, Никите Кучерову тяжело будет, он далеко. Есть (Остон) Мэттьюс, может, какие-то молодые ребята типа (Коннора) Бедарда. Тяжело будет дотянуться, когда Александр на протяжении 20 лет по 40-50 голов в год забивал. Но и про Гретцки то же самое говорили. Я надеюсь, что Овечкин в истории останется навсегда.

Эта победа Саши — общая победа народа России. Следили всей страной, даже в нашей команде американцы, канадцы, все ребята болели, хотели, чтобы он побил рекорд. Сам Уэйн Гретцки летал на все матчи, говорил, что его рекорд побьют. Это круто. Мы с женой смотрели этот матч, переживали за Сашу, всю церемонию потом смотрел, — цитирует Сергачёва «РИА Новости Спорт».

6 апреля 2025 года Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги и став лучшим снайпером в истории НХЛ.