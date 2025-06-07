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Андрей Коваленко рассказал о карьерных планах сына Николая

Андрей Коваленко рассказал о карьерных планах сына Николая
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко рассказал о карьерных планах своего сына Николая. В минувшем сезоне Николай Коваленко провёл за «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс» 57 игр, в которых записал на свой счёт 20 (7+13) очков.

— Удивлён такому количеству выдумок со стороны прессы. Может, они связаны с тем, что Николай вернулся в отпуск домой – и кто-то где-то его увидел? Но на самом деле отпуск уже завершён – и Николай начинает подготовку к новому сезону. Прошлый сложился не так, как хотелось бы. С одной стороны, сын убедился, что способен играть в НХЛ на хорошем уровне, с другой – рассчитывал на другие роли и в «Колорадо», и тем более в «Сан-Хосе». Что ж, тем выше настрой на предсезонку и мотивация ударно провести предстоящий сезон.

— В НХЛ?
— На данном этапе – да. Сын ждёт 1 июля — открытия рынка свободных агентов в НХЛ. Изучит там все варианты. Права на Николая закреплены за «Сан-Хосе», но пока со стороны клуба не было адекватных предложений. Время у «Сан-Хосе» ещё есть – почти четыре недели. Посмотрим, как будут развиваться события. Это НХЛ, там возможны любые сценарии – в том числе обмен в другой клуб.

— То есть Николай останавливается на НХЛ?
— Повторюсь, есть желание в первую очередь протестировать рынок свободных агентов НХЛ. Исходя из этого рынка, будут приниматься дальнейшие решения, — приводит слова Андрея Коваленко Russia-hockey.

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