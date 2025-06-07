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«Главное было не сдаваться, продолжать верить в себя». Тарасов — о сезоне в «Коламбусе»

«Главное было не сдаваться, продолжать верить в себя». Тарасов — о сезоне в «Коламбусе»
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Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов прокомментировал личные и командные итоги сезона.

«С точки зрения личных результатов это было не то, на что я надеялся. Но были и положительные моменты — особенно в плане характера. Мне пришлось столкнуться с трудностями, с которыми я никогда раньше не сталкивался в своей карьере. Раньше всё шло более-менее гладко. Во второй половине сезона дела пошли на лад. Это показало, что я сделал правильные корректировки. Это помогло мне понять, какой у меня характер и какие трудности я могу преодолеть. Это определённо поможет в будущем.

«Самым большим испытанием было то, что я много не играл. Мне приходилось ждать шансов. Иногда они у меня были, но игры шли не очень хорошо. Главное было не сдаваться, продолжать работать, верить в себя и не отвлекаться на внешний шум. После Нового года моя игра стала более стабильной и я начал чувствовать себя увереннее.

В целом год был лучше [прошлого]. Мы были очень близки к выходу в плей-офф. Тем не менее конечный результат разочаровывает — потому что мы не попали [в розыгрыш Кубка Стэнли]», — цитирует Тарасова RG.

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