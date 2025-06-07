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Ткачук: если бы не Бобровский, «Флорида» могла проигрывать 2:7 после первого периода

Ткачук: если бы не Бобровский, «Флорида» могла проигрывать 2:7 после первого периода
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высоко оценил игру российского вратаря «пантер» Сергея Бобровского во втором матче финальной серии Кубка Стэнли — 2025 с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4 ОТ, 1-1).

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Уолман, Макдэвид) – 59:42     4:5 Маршан (Лунделль) – 88:05    

«Мы упорно работали, провели два хороших матча. Сегодня получилось лучше, чем в первой игре, обе команды очень сильные. Счёт в серии мог быть и 2-0, и 0-2. У Маршана невероятное хоккейное чутьё — умение оказаться в нужном месте в нужное время. Он демонстрировал это и в «Бостоне», и сейчас.

Бобровский сыграл потрясающе. В эпизодах с пропущенными голами ничего нельзя было сделать, верно? Был и выход один на один, и другие моменты. Если бы не он, мы могли проигрывать 2:7 после первого периода. Он дал нам шанс, некоторые его сейвы выглядели лёгкими, не понимаю, как он это делает. Ещё один хоккеист, который может играть как минимум до 50 лет», — цитирует Ткачука пресс-служба «Флориды».

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