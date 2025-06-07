Ткачук: если бы не Бобровский, «Флорида» могла проигрывать 2:7 после первого периода

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высоко оценил игру российского вратаря «пантер» Сергея Бобровского во втором матче финальной серии Кубка Стэнли — 2025 с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4 ОТ, 1-1).

«Мы упорно работали, провели два хороших матча. Сегодня получилось лучше, чем в первой игре, обе команды очень сильные. Счёт в серии мог быть и 2-0, и 0-2. У Маршана невероятное хоккейное чутьё — умение оказаться в нужном месте в нужное время. Он демонстрировал это и в «Бостоне», и сейчас.

Бобровский сыграл потрясающе. В эпизодах с пропущенными голами ничего нельзя было сделать, верно? Был и выход один на один, и другие моменты. Если бы не он, мы могли проигрывать 2:7 после первого периода. Он дал нам шанс, некоторые его сейвы выглядели лёгкими, не понимаю, как он это делает. Ещё один хоккеист, который может играть как минимум до 50 лет», — цитирует Ткачука пресс-служба «Флориды».