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Павел Дацюк оценил назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА

Павел Дацюк оценил назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк оценил назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА.

«СКА, конечно, будет показывать яркий хоккей. За ними будут все смотреть», — приводит слова Дацюка ТАСС.

Напомним, в прошедшем сезоне «Торпедо» под руководством Ларионова заняло восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграло в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».

В минувшем сезоне петербургский клуб потерпел поражение от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.

Ранее Игорь Ларионов дал большую пресс-конференцию в «Лахта-центре».

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