«Он крыса, конечно, приличная». Форвард «Ак Барса» Галимов — об игре Комтуа

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов высказался об игре форварда московского «Динамо» Макса Комтуа.

– Какое впечатление у тебя оставил Комтуа как игрок по уровню игры, который не пригодился «Анахайму»?

– Да я не знаю, почему он не пригодился «Анахайму», ну он крыса, конечно, приличная.

– Так жёстко прямо?

– Ну а что? Переводить моё интервью будет? (Смеётся). Ну а что, хотите сказать, что он не крыса? По играм за этот год, — сказал Галимов на YouTube-канале «Черкас Атлант».

В дебютном для себя плей-офф канадский нападающий Комтуа провёл 15 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. В регулярном сезоне 26-летний форвард сыграл 62 встречи, где забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач.