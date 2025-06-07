Артём Галимов — об интересе СКА: было года два, три назад, Ротор хотел поменять меня

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Галимов ответил на вопрос об интересе со стороны санкт-петербургского СКА. Отметим, что интервью был записано до ухода Романа Ротенберга из армейского клуба.

– В СКА тебя не пытались заполучить?

– Что-то же было года два или три назад. То, что Ротор хотел поменять Воронка (Дмитрий Воронков) и меня. Ну как его назвать? Рома? Роман Борисович.

– Он же всегда, когда кто-то себя против СКА проявит…

– Мне Фальковский то же самое сказал. Говорит: «Смотри, сейчас тебя подпишут на следующий год». Я ему сказал: «Я не поеду» (смеётся), — сказал Галимов на YouTube-канале «Черкас Атлант».