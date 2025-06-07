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Вратарь «Коламбуса» Тарасов рассказал, планирует ли возвращаться в Россию

Вратарь «Коламбуса» Тарасов рассказал, планирует ли возвращаться в Россию
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Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов высказался о своём будущем. Контракт голкипера с клубом завершится 1 июля 2025 года.

«Переговоры продолжаются. Мой агент общается с руководством команды. Пока ничего конкретного нет — только предварительные обсуждения. Сезон НХЛ ещё продолжается, и финал впереди. Многое решится позже.

Я остаюсь спокойным. Это не в моих руках. Моя задача — как следует отдохнуть, подготовиться к следующему сезону и прийти в тренировочный лагерь готовым показать, на что я способен. О возвращении в Россию я не думаю», — приводит слова Тарасова RG.

Ранее Даниил Тарасов прокомментировал личные и командные итоги сезона.

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