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Артём Галимов: судьи могут прикрикивать, даже дерзить? Они тоже люди, их можно понять

Артём Галимов: судьи могут прикрикивать, даже дерзить? Они тоже люди, их можно понять
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Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Галимов рассказал о своём отношении к камерам, установленным на судьях, и высказался про общение с арбитрами КХЛ.

— Как относишься к камерам на судьях? Есть такое, что уже не так уж и хочется поговорить с судьями?
— Когда охота поговорить с судьями, ты найдёшь время. А так это вообще прикольно, потом смотришь на это со стороны. Интересно вообще посмотреть, что они думают, как разговаривают.

— Люди до этого не все понимали, что судьи могут так разговаривать, прикрикивать, порой даже дерзить.
— Ну да. Они тоже люди, их тоже можно понять. В основном же, если ты к ним подъезжаешь, то ты на них наезжаешь, правильно? Ты же не подъезжаешь их поблагодарить, руку пожать (смеётся).

— Кто-то же озвучивал, что судьи с камерами порой театр устраивают на матчах.
— Есть такое, я видел, кто-то там пел, по-моему. Эти камеры же в основном на больших матчах, типа матчах дня, — сказал Галимов на YouTube-канале «Черкас Атлант».

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