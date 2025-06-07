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Форвард московского «Динамо» Рашевский принял контрактное предложение «Авангарда»

Форвард московского «Динамо» Рашевский принял контрактное предложение «Авангарда»
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем регулярном сезоне Рашевский провёл 65 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу. В розыгрыше Кубка Гагарина 24-летний форвард сыграл 17 матчей, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) очка. Отметим, что в прошлом сезоне Дмитрий стал новым рекордсменом «Динамо» по голам, обойдя Вадима Шипачёва (90).

Ранее стало известно, что омский «Авангард» заключил контракт на два года с защитником Джесси Блэкером.

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