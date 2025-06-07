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Нападающий Вячеслав Основин стал игроком «Лады»

Нападающий Вячеслав Основин стал игроком «Лады»
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Состав «Лады» пополнил Вячеслав Основин – с форвардом заключён односторонний контракт сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В предыдущем сезоне Вячеслав защищал цвета «Адмирала» и провёл за дальневосточную команду в общей сложности 50 игр, заработав 15 (9+6) очков при показателе полезности «+3».

Основин является двукратным бронзовым призёром МХЛ (2014 и 2015) и бронзовым призёром КХЛ (2022). Всего в КХЛ 31-летний нападающий сыграл 645 матчей и набрал 191 (100+91) балл за результативность при показателе полезности «+17».

Ранее «Лада» и «Авангард» произвели обмен хоккеистами.

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