«Да, бывает, провалились, я это не скрываю». Артём Галимов — об итогах сезона «Ак Барса»

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Галимов прокомментировал итоги сезона для казанского клуба. Напомним, «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4.

«Сезон на самом деле хороший. Надо было «Динамо» в плей-офф, конечно, обыгрывать. Там бы потом с «Трактором» было бы поинтереснее поиграть, чем с «Динамо». Такую хоккейку погонять. Мне кажется, кайфово поиграли. Говорят, что мы в плей-офф провалились, ну да, бывает, провалились (смеётся). Я это не скрываю. Может, в следующем сезоне не провалимся, посмотрим.

У нас, по сути, новая команда была, новый тренер. Но работало же весь сезон? Правильно? Критических каких-то спадов не было.

Мой личный провал в плей-офф? Мы недавно разговаривали с тренером нашим, он меня спрашивал, думал ли, почему мы проиграли. Я ему сказал, что не знаю, но как звено мы вообще не выпадали из игры, создавали моменты. Было ощущение, что фарт в другую сторону по сравнению с регуляркой повернулся. Ну не залетает, ну что я могу сделать?» — сказал Галимов на YouTube-канале «Черкас Атлант».