Канадский нападающий Скотт Уилсон покинул «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Нападающий присоединился к команде по ходу сезона-2024/2025 и набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах регулярного чемпионата. В 19 встречах плей-офф нападающий записал на свой счёт 16 (7+9) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 33-летний форвард сыграл в 188 играх, где забросил 62 шайбы и отдал 55 результативных передач с показателем полезности «+12».

В минувшем сезоне «Салават Юлаев» добрался до полуфинала Кубка Гагарина, где также в пяти матчах (1-4) проиграл будущему чемпиону — ярославскому «Локомотиву» (3:1, 1:2, 2:4, 0:3, 2:4).