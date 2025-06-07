Борис Михайлов поддержал идею вернуть Ивана Демидова из НХЛ в СКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил желание главного тренера СКА Игоря Ларионова вернуть нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в стан команды с берегов Невы с помощью аренды.

«К идее вернуть Демидова в КХЛ я отношусь положительно. Если Иван захочет и сможет это сделать, то это будет серьёзное усиление для СКА. Для города и команды это будет интересный вариант. Но в данном случае всё решать только самому Демидову. Он же не просто так решил уехать в НХЛ, он хочет проявить себя там», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Демидов в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром СКА в регулярке, где набрал 49 (19+30) очков за 65 проведённых игр. Иван оказался лучшим снайпером и бомбардиром петербуржцев в плей-офф (три гола, пять очков, шесть игр) при игровом времени 17.03.