«Сергей ещё свой лучший матч не сыграл». Фетисов — о выступлении Бобровского

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал игру российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (1-1) и рассказал о нюансах в противостоянии.
«Две сильнейшие команды показывают интересный хоккей, забиваются фантастические голы. Сергей ещё свой лучший матч не сыграл, думаю, у него всё впереди.
Возрастает цена ошибки. Меняется игра, ответственность каждого игрока в каждом игровом отрезке. Максимально хорошо нужно исполнять свои обязанности. Играют те ребята, которые понятны тренеру, на которых он может рассчитывать. Тут внимание, ответственность, физические и умственные нюансы. Финал — это возможность оценить потенциал всех способностей игроков», — цитирует Фетисова ТАСС.
- 7 июня 2025
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