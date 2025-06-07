«Сергей ещё свой лучший матч не сыграл». Фетисов — о выступлении Бобровского

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал игру российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (1-1) и рассказал о нюансах в противостоянии.

«Две сильнейшие команды показывают интересный хоккей, забиваются фантастические голы. Сергей ещё свой лучший матч не сыграл, думаю, у него всё впереди.

Возрастает цена ошибки. Меняется игра, ответственность каждого игрока в каждом игровом отрезке. Максимально хорошо нужно исполнять свои обязанности. Играют те ребята, которые понятны тренеру, на которых он может рассчитывать. Тут внимание, ответственность, физические и умственные нюансы. Финал — это возможность оценить потенциал всех способностей игроков», — цитирует Фетисова ТАСС.