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«Сергей ещё свой лучший матч не сыграл». Фетисов — о выступлении Бобровского

«Сергей ещё свой лучший матч не сыграл». Фетисов — о выступлении Бобровского
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал игру российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (1-1) и рассказал о нюансах в противостоянии.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Уолман, Макдэвид) – 59:42     4:5 Маршан (Лунделль) – 88:05    

«Две сильнейшие команды показывают интересный хоккей, забиваются фантастические голы. Сергей ещё свой лучший матч не сыграл, думаю, у него всё впереди.

Возрастает цена ошибки. Меняется игра, ответственность каждого игрока в каждом игровом отрезке. Максимально хорошо нужно исполнять свои обязанности. Играют те ребята, которые понятны тренеру, на которых он может рассчитывать. Тут внимание, ответственность, физические и умственные нюансы. Финал — это возможность оценить потенциал всех способностей игроков», — цитирует Фетисова ТАСС.

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