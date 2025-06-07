«Лада» заключила контракт с канадским защитником Алексом Коттоном

Алекс Коттон стал игроком «Лады» – с 24-летним канадским защитником заключён односторонний контракт сроком на один сезон. Кроме того, тольяттинский клуб заключил с вратарём Денисом Поповым двусторонний контракт, который рассчитан на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Коттон свою профессиональную карьеру начал в 2018 году в «Летбридж Харрикейнз» из Западной хоккейной лиги (WHL), перебравшись в дальнейшем в «Ванкувер Джайентс». В 2020 году защитник был выбран клубом «Детройт Ред Уингз» в пятом раунде драфта НХЛ под общим номером 132. С 2022 года Алекс играл во второй финской и шведской лигах. В 2024 году стал победителем чемпионата Словакии в составе «Нитры». За эту же команду Коттон выступал и в прошедшем сезоне – суммарно он провёл 68 матчей и заработал 50 (11+39) очков при показателе полезности «+3», став серебряным призёром чемпионата Словакии.

Попов в прошедшем сезоне являлся основным вратарём тульского клуба АКМ и принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата ВХЛ – в этих встречах он одержал 24 победы и отразил 91,4% бросков в створ при коэффициенте надёжности 2,09, а также оформил три «сухаря».