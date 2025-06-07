Плющев: пропуск Олимпиады не будет смертельным ударом для Овечкина, Малкина и других

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил возможный пропуск Олимпиады лучшими российскими хоккеистами.

«Думаю, что у Овечкина, Малкина, Бобровского и других столько опыта и столько завоёванных титулов, что пропуск Олимпиады не станет для них смертельным ударом или чем-то трагичным. Конечно, это будет очень обидно, но, с другой стороны, они все взрослые люди и понимают, что творится в мире, кто принимает решения и на каком основании. Думаю, что не будет никаких истерик», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Российскую сборную на турнире должна заменить сборная Франции.