Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: пропуск Олимпиады не будет смертельным ударом для Овечкина, Малкина и других

Плющев: пропуск Олимпиады не будет смертельным ударом для Овечкина, Малкина и других
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил возможный пропуск Олимпиады лучшими российскими хоккеистами.

«Думаю, что у Овечкина, Малкина, Бобровского и других столько опыта и столько завоёванных титулов, что пропуск Олимпиады не станет для них смертельным ударом или чем-то трагичным. Конечно, это будет очень обидно, но, с другой стороны, они все взрослые люди и понимают, что творится в мире, кто принимает решения и на каком основании. Думаю, что не будет никаких истерик», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Российскую сборную на турнире должна заменить сборная Франции.

Материалы по теме
Сборную России по хоккею всё же не допустят до Олимпиады-2026? Что уже известно
Эксклюзив
Сборную России по хоккею всё же не допустят до Олимпиады-2026? Что уже известно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android