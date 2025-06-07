«Человек с другой планеты, про него надо писать учебники». Рыбин — о Макдэвиде

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» (1-1), отметив капитана канадского клуба Коннора Макдэвида.

«Накал серии может быть просто по счёту. Тогда «Флорида» просто выиграла – 3-0. В этом году пока ровнее. Счёт – 1-1. Очень хороший хоккей, и качество хоккея на высочайшем уровне. Ошибки, конечно, есть, которые не свойственны финалу Кубка Стэнли. Сейчас очень важно, как обе команды сыграют в Санрайзе. Лично я хочу, чтобы было семь матчей в серии. Не хочется оставаться без хоккея.

Я не думаю, что «Флорида» специально удаляется. Но раз так есть, то это момент дисциплины. Надо такое убирать. Фактор Куликова и Бобровского даже не стоит упоминать. Они красавцы! Здесь фактор того, что против тебя играют такие мегазвёзды. Вообще непонятно, как с ними играть. Какие передачи сегодня отдавал Макдэвид. Человек с другой планеты. Такой перебор руками с добавлением ног. Казалось, что он бросает, но тут идёт передача на фланг и гол. Очень круто! Про это надо писать учебники. С такими нападающими надо стараться играть ближе. В скорости их сложно обыграть. Нужно стараться накрывать. Тот же «Вегас» пытался так делать. По три человека шли на Макдэвида с мыслью: «Лишь бы не он». Пусть бьёт кто угодно, но не он», — цитирует Рыбина «Советский спорт».