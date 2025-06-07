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«Человек с другой планеты, про него надо писать учебники». Рыбин — о Макдэвиде

«Человек с другой планеты, про него надо писать учебники». Рыбин — о Макдэвиде
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Бывший нападающий СКА Максим Рыбин высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» (1-1), отметив капитана канадского клуба Коннора Макдэвида.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Уолман, Макдэвид) – 59:42     4:5 Маршан (Лунделль) – 88:05    

«Накал серии может быть просто по счёту. Тогда «Флорида» просто выиграла – 3-0. В этом году пока ровнее. Счёт – 1-1. Очень хороший хоккей, и качество хоккея на высочайшем уровне. Ошибки, конечно, есть, которые не свойственны финалу Кубка Стэнли. Сейчас очень важно, как обе команды сыграют в Санрайзе. Лично я хочу, чтобы было семь матчей в серии. Не хочется оставаться без хоккея.

Я не думаю, что «Флорида» специально удаляется. Но раз так есть, то это момент дисциплины. Надо такое убирать. Фактор Куликова и Бобровского даже не стоит упоминать. Они красавцы! Здесь фактор того, что против тебя играют такие мегазвёзды. Вообще непонятно, как с ними играть. Какие передачи сегодня отдавал Макдэвид. Человек с другой планеты. Такой перебор руками с добавлением ног. Казалось, что он бросает, но тут идёт передача на фланг и гол. Очень круто! Про это надо писать учебники. С такими нападающими надо стараться играть ближе. В скорости их сложно обыграть. Нужно стараться накрывать. Тот же «Вегас» пытался так делать. По три человека шли на Макдэвида с мыслью: «Лишь бы не он». Пусть бьёт кто угодно, но не он», — цитирует Рыбина «Советский спорт».

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