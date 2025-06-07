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«Я Романа Борисовича точно ничему не смогу научить». Сергачёв — о встрече с Ротенбергом

«Я Романа Борисовича точно ничему не смогу научить». Сергачёв — о встрече с Ротенбергом
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Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв рассказал о встрече с бывшим главным тренером СКА Романом Ротенбергом. Специалист в своём телеграм‑канале опубликовал фотографию с Сергачёвым и назвал защитника «Юты» тренером, а себя — учеником.

— Ротенберг разместил фотографию с вами, написал, что вы его тренировали. Что это было?
— Роман Борисович преувеличил, я его не тренировал. Просто постояли и поговорили про хоккей, про новости. Всё обсудили. Я Романа Борисовича точно ничему не смогу научить.

— Как относитесь к переменам в СКА и отставке Романа Борисовича?
— Мне, наверное, здесь нечего сказать, потому что это не моё дело. Это внутреннее дело СКА и Романа Борисовича, поэтому я бы не стал комментировать, — цитирует Сергачёва «Матч ТВ».

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