Маршан стал четвёртым самым возрастным игроком с голом в овертайме финала Кубка Стэнли

37-летний форвард «Флориды Пантерз» Брэд Маршан стал четвёртым самым возрастным игроком в истории лиги, забившим в овертайме игры финальной серии – 37 лет и 26 дней. Нападающий оформил дубль во втором матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4 ОТ, 1-1), включая победный гол во втором овертайме.

Рекорд принадлежит российскому хоккеисту Игорю Ларионову – 41 год и 187 дней в 2002 году в составе «Детройт Ред Уингз». Второе место у Стива Томаса (39 лет и 322 дня в 2003-м), замыкает тройку Рон Фрэнсис (39 лет и 95 дней, 2002 год).

Всего в текущем плей-офф на счету канадского форварда 17 (7+10) очков в 19 играх.