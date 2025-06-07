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Маршан стал четвёртым самым возрастным игроком с голом в овертайме финала Кубка Стэнли

Маршан стал четвёртым самым возрастным игроком с голом в овертайме финала Кубка Стэнли
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37-летний форвард «Флориды Пантерз» Брэд Маршан стал четвёртым самым возрастным игроком в истории лиги, забившим в овертайме игры финальной серии – 37 лет и 26 дней. Нападающий оформил дубль во втором матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4 ОТ, 1-1), включая победный гол во втором овертайме.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Уолман, Макдэвид) – 59:42     4:5 Маршан (Лунделль) – 88:05    

Рекорд принадлежит российскому хоккеисту Игорю Ларионову – 41 год и 187 дней в 2002 году в составе «Детройт Ред Уингз». Второе место у Стива Томаса (39 лет и 322 дня в 2003-м), замыкает тройку Рон Фрэнсис (39 лет и 95 дней, 2002 год).

Всего в текущем плей-офф на счету канадского форварда 17 (7+10) очков в 19 играх.

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