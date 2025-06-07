Голкипер Максим Третьяк продлил контракт с «Ладой» на один сезон

Вратарь «Лады» Максим Третьяк продлил контракт с тольяттинской командой, сообщает пресс‑служба клуба. Одностороннее соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 28‑летний голкипер провёл восемь матчей за «Ладу», в которых отразил 89,9% бросков. Всего в КХЛ Третьяк принял участие в 124 играх и одержал 20 побед, отразив 89,1% бросков в створ при коэффициенте надёжности 3,60. Также в его активе три встречи «на ноль» и две голевые передачи.

Максим Третьяк является внуком легендарного голкипера, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

«Лада» по итогам прошедшего сезона заняла 10‑е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла выйти в плей‑офф.