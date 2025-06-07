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Генменеджер «Питтсбурга» ответил на вопрос о будущем форварда Пономарёва в клубе

Генменеджер «Питтсбурга» ответил на вопрос о будущем форварда Пономарёва в клубе
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас заявил, что российский нападающий Василий Пономарёв с наибольшей долей вероятности покинет систему клуба.

«Насколько я понимаю, он уйдёт. Он менял агентов [недавно] один или два раза и сейчас сам ведёт переговоры. Он молод, мы продолжим следить за ним. Мы не собирались ничего ему обещать. Я просто продолжу следить за ним. Таков бизнес», — приводит слова Дубаса Pittsburgh Hockey Now.

Напомним, 4 июня «Авангард» выменял права на 23‑летнего нападающего в КХЛ в рамках сделки со «Спартаком».

Василий Пономарёв в прошедшем сезоне провёл 57 матчей и набрал 41 (15+26) очко в АХЛ за «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз», а также сыграл семь матчей в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз».

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