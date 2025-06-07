Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский форвард Джошуа Лоуренс стал игроком «Лады»

Канадский форвард Джошуа Лоуренс стал игроком «Лады»
Комментарии

«Лада» заключила односторонний контракт на один сезон с канадским нападающим Джошуа Лоуренсом. Об этом сообщает пресс‑служба тольяттинского клуба.

Прошлый сезон 23‑летний форвард начинал во второй швейцарской лиге в «Сьерре», набрав 44 (20+24) очка за 38 матчей, потом он отправился в чемпионат Финляндии и за 31 игру в составе «Пеликанс» заработал 16 (3+13) очков.

На старте карьеры Лоуренс выступал за «Сент‑Джон Си Догз» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и стал обладателем Мемориального кубка по итогам сезона‑2021/2022.

«Лада» по итогам прошедшего сезона заняла 10‑е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла выйти в плей‑офф.

Материалы по теме
Фукале — в минском «Динамо», Буше — в «Автомобилисте»! Таблица трансферов КХЛ
Фукале — в минском «Динамо», Буше — в «Автомобилисте»! Таблица трансферов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android