Канадский форвард Джошуа Лоуренс стал игроком «Лады»

«Лада» заключила односторонний контракт на один сезон с канадским нападающим Джошуа Лоуренсом. Об этом сообщает пресс‑служба тольяттинского клуба.

Прошлый сезон 23‑летний форвард начинал во второй швейцарской лиге в «Сьерре», набрав 44 (20+24) очка за 38 матчей, потом он отправился в чемпионат Финляндии и за 31 игру в составе «Пеликанс» заработал 16 (3+13) очков.

На старте карьеры Лоуренс выступал за «Сент‑Джон Си Догз» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и стал обладателем Мемориального кубка по итогам сезона‑2021/2022.

«Лада» по итогам прошедшего сезона заняла 10‑е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла выйти в плей‑офф.