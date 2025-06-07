Александр Овечкин сообщил, что улетел с семьёй в отпуск

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что улетел вместе с семьёй в отпуск.

«Улетел с семьёй в отпуск! Ура!» — приводит слова Овечкина телеграм-канал команды Александра.

Ранее агент Глеб Чистяков, являющийся представителем Александра Овечкина в России, рассказал, что нападающий проведёт летний отпуск с семьёй в Турции.

Напомним, хоккеист прилетел в Россию 24 мая. В среду, 4 июня, Овечкин посетил здание Совета Федерации РФ и встретился с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

6 апреля 2025 года Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги и став лучшим снайпером в истории НХЛ.