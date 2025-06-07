Вратарь Серебряков подписал новый контракт с «Авангардом» прямо во время автограф-сессии

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков подписал новое соглашение с омским клубом прямо во время автограф-сессии. О продлении контракта до конца сезона-2029/2030 было объявлено перед игрой плей-офф МХЛ «Омские Ястребы» — «СКА-1946» 29 апреля.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

29-летний Серебряков перешёл в клуб из Омска по ходу сезона-2024/2025, всего он принял участие в 293 матчах в КХЛ, одержал 120 побед. Голкипер попал в тройку претендентов на приз лучшему вратарю прошедшего сезона КХЛ. В минувшем сезоне вратарь провёл 34 игры в регулярном чемпионате и одержал 19 побед с 92,6% отражённых бросков. В плей-офф на его счету 13 игр и семь побед с 94,1% отражённых бросков.