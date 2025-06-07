Спенсер Карбери выиграл награду лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери выиграл индивидуальную награду «Джейк Адамс Трофи», которая вручается лучшему тренеру лиги по итогам регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба лиги. Победителя определяют члены Ассоциации телевещателей.

Карбери набрал 464 балла (81 первое место из 103 возможных) и обошёл Скотта Арниела из «Виннипег Джетс» (249 очков, 16 первых мест) и Мартена Сан-Луи из «Монреаль Канадиенс» (66 баллов, два первых места). Отметим, что все трое впервые вошли в тройку номинантов на данный приз.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» занял первое место в таблице Столичного дивизиона, набрав 111 очков в 82 матчах.