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Спенсер Карбери выиграл награду лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата

Спенсер Карбери выиграл награду лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери выиграл индивидуальную награду «Джейк Адамс Трофи», которая вручается лучшему тренеру лиги по итогам регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба лиги. Победителя определяют члены Ассоциации телевещателей.

Карбери набрал 464 балла (81 первое место из 103 возможных) и обошёл Скотта Арниела из «Виннипег Джетс» (249 очков, 16 первых мест) и Мартена Сан-Луи из «Монреаль Канадиенс» (66 баллов, два первых места). Отметим, что все трое впервые вошли в тройку номинантов на данный приз.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» занял первое место в таблице Столичного дивизиона, набрав 111 очков в 82 матчах.

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