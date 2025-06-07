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Генменеджер «Авангарда» прокомментировал продление контракта с голкипером Серебряковым

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал продление контракта с голкипером Серебряковым
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Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал продление контракта с голкипером Никитой Серебряковым и заявил, что это позволяет закрыть вопрос с основным вратарём на несколько лет.

«Серебряков — один из лучших в КХЛ в своём амплуа, и номинация на приз лучшему голкиперу сезона от лиги только доказывает это. Закрыть позицию основного вратаря на несколько лет — большой плюс для нас. Никита максимально надёжен, чем внушает уверенность в партнёров по команде, всегда сражается до конца и ненавидит проигрывать. Все видели, как он бился в регулярном чемпионате и особенно в плей‑офф, заслужив любовь и признание болельщиков «Авангарда», — приводит слова Сопина пресс‑служба клуба.

О продлении контракта с игроком до конца сезона-2029/2030 было объявлено 29 апреля. Сегодня, 7 июня, соглашение было официально подписано.

29-летний Серебряков перешёл в клуб из Омска по ходу сезона-2024/2025, всего он принял участие в 293 матчах в КХЛ, одержал 120 побед.

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